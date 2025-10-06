Nuova pinacoteca a Palazzo Oir interrogazione della Lega | I costi lievitano serve più chiarezza
“Un costo esorbitante per una pinacoteca già da considerare sottodimensionata rispetto alle potenzialità di Cesena. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che un ulteriore finanziamento di circa 400mila euro si andrà ad aggiungere alla massiccia dose di risorse, sembra circa 7,2 milioni di euro tra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - pinacoteca
INAUGURATA LA MOSTRA SUL MAIRA --- Alla pinacoteca Levis-Sismonda di Racconigi è stata inaugurata la nuova mostra di Giorgio Barberia: cinquanta scatti sul torrente sotto il titolo di "Il Maira, dimora dello sguardo". Vai su Facebook
~Alfred Stevens 1823 – 1906 pittore belga ~In the Boudoir 1865 ~Nuova Pinacoteca Buona serata, Agustin, a tutti - X Vai su X
La nuova Pinacoteca. Lavori a Palazzo Oir, la ristrutturazione avanza - Il fascino di un luogo senza tempo per la storia della nostra città si respira anche quando la storia, al suo interno, pare essersi fermata, tra pareti demolite, pavimenti in fase di rimozione, ... Da ilrestodelcarlino.it
A ottobre cominciano i lavori. Si rigenera lo storico palazzo Oir. Accoglierà la nuova Pinacoteca - L’opera è stata aggiudicata alle imprese appaltatrici, importo di otto milioni. Riporta ilrestodelcarlino.it