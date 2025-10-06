Nuova pinacoteca a Palazzo Oir interrogazione della Lega | I costi lievitano serve più chiarezza

Cesenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un costo esorbitante per una pinacoteca già da considerare sottodimensionata rispetto alle potenzialità di Cesena. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che un ulteriore finanziamento di circa 400mila euro si andrà ad aggiungere alla massiccia dose di risorse, sembra circa 7,2 milioni di euro tra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - pinacoteca

La nuova Pinacoteca. Lavori a Palazzo Oir, la ristrutturazione avanza - Il fascino di un luogo senza tempo per la storia della nostra città si respira anche quando la storia, al suo interno, pare essersi fermata, tra pareti demolite, pavimenti in fase di rimozione, ... Da ilrestodelcarlino.it

A ottobre cominciano i lavori. Si rigenera lo storico palazzo Oir. Accoglierà la nuova Pinacoteca - L’opera è stata aggiudicata alle imprese appaltatrici, importo di otto milioni. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Pinacoteca Palazzo Oir