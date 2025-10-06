Nuova diga | ecco quando sarà posato il primo mega cassone
Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha confermato che a metà ottobre (si era parlato nei giorni scorsi del 16 ottobre) sarà completato e posizionato il primo mega-cassone della nuova diga foranea di Genova, avviando così la nuova linea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
