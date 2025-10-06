Nuova caserma dei vigili del fuoco di Lecco | dopo 33 anni si va alla progettazione definitiva

6 ott 2025

Dopo oltre trent'anni di attesa e numerosi tentativi falliti, la nuova caserma dei vigili del fuoco di Lecco compie un passo concreto verso la realizzazione. Lunedì 6 ottobre è stato firmato il disciplinare di incarico per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

