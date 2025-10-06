Nuova bagarre nel Centrodestra Martusciello | Con candidato di centro si vince

Tempo di lettura: < 1 minuto “La vittoria straordinaria in Calabria indica una direzione. Possiamo tornare ad essere il primo partito del centrodestra. C’è una fortissima predisposizione a votarci, a scegliere Forza Italia. Dobbiamo solo rassicurare il nostro elettorato che noi non ci pieghiamo e che senza di noi non c’ è coalizione. Con un candidato di centro si può battere il candidato dei 5 stelle. Possiamo provarci anche in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuova bagarre nel Centrodestra, Martusciello: “Con candidato di centro si vince”

In questa notizia si parla di: nuova - bagarre

https://quotidianodellumbria.it/politica/terni-dopo-le-proteste-il-sindaco-bandecchi-attacca-lassessore-regionale-de-luca/… Dopo la bagarre in consiglio comunale, nuova polemica: “Comportamento imbarazzante e vergognoso” - X Vai su X

Dopo la bagarre in consiglio comunale, nuova polemica: “Comportamento imbarazzante e vergognoso” Vai su Facebook

Il centrodestra stringe sul candidato. Fico attacca la Lega per i cori a Pontida - Il nome del candidato del centrodestra in Campania arriverà in settimana, e se finora non è stato annunciato, la causa è dei problemi della Lega al Nord. Scrive rainews.it

Campania: Martusciello, 'centrodestra come esercito Alessandro Magno attende segnale' - "Il centrodestra campano è come l’esercito macedone alla battaglia di Gaugamela del 331 avanti Cristo: c’è impazienza di cominciare. Riporta affaritaliani.it