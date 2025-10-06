Nuova avventura per Alvino dopo Radio CRC | il comunicato
In questi minuti, il giornalista Carlo Alvino ha annunciato la sua collaborazione dopo l’addio a Radio Kiss Kiss Napoli: c’è anche il comunicato ufficiale. Negli ultimi giorni, ha fatto discutere ampiamente la questione legata alle ultime vicende professionali del giornalista Carlo Alvino. Quest’ultimo ha detto addio a Radio Kiss Kiss Napoli con non poche polemiche, con un botta e risposta a mezzo comunicati che hanno fatto molto discutere. Ora, però, Alvino ha reso noto quella che sarà la sua nuova avventura. Il giornalista, infatti, sarà volto e voce nuova per Radio CRC, emittente partner della Società Sportiva Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: nuova - avventura
Balotelli, nuova avventura: è ufficiale, ha appena firmato
Fratelli winchester tornano in una nuova avventura di supernatural
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
Serie A2 maschile 2025 Una nuova avventura sta per iniziare, domani domenica 5 ottobre alle ore 10 esordiremo sui campi del Tennis Club Macerata “C. e G. Giuseppucci”. Un grandissimo ringraziamento va a tutti gli sponsor e in particolare al nostro main sp Vai su Facebook
Iago Garcia volta pagina dopo la rottura con Amanda Lecciso?/ Nuova avventura in tv, ecco dove! - Iago Garcia è pronto a distrarsi dopo le vicissitudini sentimentali: finita la storia con Amanda Lecciso, inizia una nuova avventura in tv Iago Garcia tenta il bis, ma questa volta non c’entra il ... Come scrive ilsussidiario.net