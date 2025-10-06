Nuova avventura per Alvino dopo Radio CRC | il comunicato

In questi minuti, il giornalista Carlo Alvino ha annunciato la sua collaborazione dopo l’addio a Radio Kiss Kiss Napoli: c’è anche il comunicato ufficiale. Negli ultimi giorni, ha fatto discutere ampiamente la questione legata alle ultime vicende professionali del giornalista Carlo Alvino. Quest’ultimo ha detto addio a Radio Kiss Kiss Napoli con non poche polemiche, con un botta e risposta a mezzo comunicati che hanno fatto molto discutere. Ora, però, Alvino ha reso noto quella che sarà la sua nuova avventura. Il giornalista, infatti, sarà volto e voce nuova per Radio CRC, emittente partner della Società Sportiva Calcio Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

