Nunziatina di Taormina è Osteria dell’Anno prestigioso riconoscimento ai Food and Travel Italia Awards 2025

Il ristorante Nunziatina di Taormina conquista il titolo di Osteria dellAnno nell’ambito dell’ottava edizione dei Food and Travel Italia Awards 2025, uno dei riconoscimenti più ambiti nel panorama enogastronomico nazionale. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Masseria Li Reni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Taormina nel piatto: Nunziatina sa sorprendere a ogni boccone

Il ristorante nunziatina di taormina presenta il menu estivo firmato dionisio randazzo tra sapori locali e internazionali - Nunziatina &#232; nato nel 2022 dall’iniziativa di Salvatore Lo Giudice, Christian Sciglio, Guido Spinello e Dario Zappalà. Segnala gaeta.it

