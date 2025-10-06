Novate truffe e reati di genere | incontri informativi per difendersi

. Il forte incremento dei numeri di truffe e tentativi di raggiro, per lo più ai danni della popolazione più anziana, ha spinto il Comune a trovare nuove modalità di risposta: grazie a un bando di Regione Lombardia, tra ottobre e novembre avrà luogo il progetto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

AVVISO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ATTENZIONE ALLE TRUFFE ? Il Comando di Polizia Locale negli ultimi giorni ha intercettato alcune truffe portate a termine con il sistema dei finti appartamenti in affitto. La truffa attraverso cartelli ap Vai su Facebook

Nelle Marche meno reati ma più violenza di genere e minorile - Pur in presenza di una diminuzione dei reati, nelle Marche sono tuttavia in crescita quelli che destano particolare allarme sociale e incidono in negativo sulla sicurezza percepita, come i reati ... Si legge su ansa.it

Anno giudiziario, aumentano i reati in Toscana. Furti, truffe e rapine: ecco tutti i numeri - Secondo quanto emerge dalla relazione del procuratore generale della Corte di appello di Firenze Ettore Squillace Greco, intervenuto alla ... Da lanazione.it