Novara non poté dare l' ultimo saluto al marito durante il Covid | Rsa condannata
L'anziana coniuge aveva citato in giudizio la struttura sanitaria non ospedaliera dopo che, nel gennaio del 2021, in piena pandemia, le venne impedito di vedere il coniuge morente. Alla donna spetta un risarcimento di 5mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
