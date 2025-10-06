Notturno imperiale visite serali alle Terme di Caracalla
Nove appuntamenti, tra il 12 ottobre e il 2 novembre, in cui le Terme di Caracalla aprono le loro porte in orario serale.Un ciclo di visite guidate che permetteranno di scoprire il complesso monumentale in una suggestiva atmosferanotturna. In ciascuna serata, i visitatori potranno partecipare a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: notturno - imperiale
Poggio Imperiale Marche | Civitanova Marche Vai su Facebook
Caracalla incanta, tornano le visite serali - Tornano le visite serali alle Terme di Caracalla tanto attese dai visitatori romani e di tutto il mondo: dal 28 settembre al 31 ottobre si potrà visitare il sito in occasione di nove appuntamenti ... Scrive ansa.it
Pompei, dal 7 settembre al via le visite serali - Un’esperienza che trasporta gli spettatori indietro di quasi duemila anni, a quella fatidica notte del 79 d. Scrive siviaggia.it