Notturno imperiale visite serali alle Terme di Caracalla

Nove appuntamenti, tra il 12 ottobre e il 2 novembre, in cui le Terme di Caracalla aprono le loro porte in orario serale.Un ciclo di visite guidate che permetteranno di scoprire il complesso monumentale in una suggestiva atmosferanotturna. In ciascuna serata, i visitatori potranno partecipare a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

