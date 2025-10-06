Notte di raid sull’energia | blackout tra Chernihiv e Belgorod

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di attacchi incrociati contro le reti energetiche: nella regione di Chernihiv un’infrastruttura è stata colpita e si registrano blackout, mentre a Belgorod, in Russia, circa 40mila residenti sono rimasti senza elettricità dopo un raid attribuito a Kiev. In parallelo, Volodymyr Zelensky rilancia l’allarme sui componenti esteri presenti in droni e missili russi, invocando un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

