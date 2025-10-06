Notte di fuoco a Villaseta | distrutte le auto dell' ex assessore comunale Costantino Ciulla

Incendio auto, durante la notte, in via Michele Amari nel rione di Villaseta. Ad essere devastata dal fuoco è stata la macchina, una Bmw X3, dell'ex assessore comunale Costantino Ciulla. Le fiamme si sono estese anche a un'altra vettura, una Peugeot, che è intestata alla moglie dell'esponente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it