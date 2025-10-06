Notte da record all’ospedale di Grosseto | sei parti in poche ore
GROSSETO – Dalle 20,30 di venerdì scorso alle 4 del sabato seguente all’ospedale di Grosseto sono state registrate sei nuove nascite. Si tratta di un piccolo record di parti in una sola notte. Alle 19,53 è nato Pietro, a seguire, alle ore 20,35 è nata Emily, alle ore 22,30 è arrivato Milo, quindi alle 23,02 è stato il momento di Matilde. Dopo nemmeno mezz’ora, nella giornata seguente, alle 0,25 è nato Edoardo e infine alle 3,34 è nata Benedetta. Le bambine e i bambini hanno già trascorso il loro primo fine settimana insieme ai genitori, assistiti dal personale ostetrico e sanitario. “È stata una nottata di intenso lavoro, ma piena di gioia – spiega Rita Puzzuoli, direttrice facente funzione della Uoc Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Misericordia – siamo particolarmente lieti di aver accompagnato le mamme in tutte le fasi e anche di aver gestito una situazione di emergenza, grazie al supporto del reparto di pediatria e neonatologia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
