Un colpo di scena televisivo destinato a lasciare il segno: Maria De Filippi approda su Rai2, in uno dei programmi più seguiti e discussi del palinsesto, Belve. La notizia, inizialmente trapelata come semplice indiscrezione, ha preso forma concreta nelle ultime ore, trasformandosi in uno degli eventi più attesi della stagione. Non si tratta infatti di una partecipazione occasionale, ma di un coinvolgimento fisso all’interno del programma condotto da Francesca Fagnani. Una mossa che rompe gli schemi e sancisce un inedito incrocio tra le due regine della televisione italiana: la padrona di casa di Mediaset e la graffiante intervistatrice di Rai 2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Notizia incredibile, Maria De Filippi passa in Rai e fa il programma più amato: ecco dove la vedremo