Norvegia avvistati dai 3 ai 5 droni non identificati sull' aeroporto di Oslo voli civili ritardati spazio aereo in Ucraina chiuso - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pilota della Norwegian Air segnala fino a cinque droni nei pressi dell’aeroporto di Oslo. Atterraggi sospesi per precauzione, ma la presenza resta non confermata Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio sono stati avvistati dai 3 ai 5 droni non identificati sull'aeroporto di Oslo. Ciò. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

norvegia avvistati 3 5Gyanús drónok miatt káosz uralkodik a repülotereken: Órákra megszakadtak a járatok Dániában és Norvégiában - Il traffico aereo in tilt dopo l’irruzione di tre o quattro droni di grandi dimensioni: ore di caos in Danimarca e Norvegia. Scrive notizie.it

