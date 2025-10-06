Norton-Cuffy | I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese la storia della città è legata al mio Paese
Il terzino del Genoa Booke Norton-Cuffy si è reso protagonista nel match contro il Napoli, con l’assist per il gol di Ekhator. L’inglese ex Arsenal ha rilasciato un’intervista al Guardian dove ha raccontato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere l’Italia e del rapporto con il tecnico rossoblù Patrick Vieira. Norton Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese». Norton-Cuffy ha certamente preso slancio in Serie A, diventando un titolare per Patrick Vieira. «Sento che molti genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese e per le modalità con cui è stato fondato il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: norton - cuffy
Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro
Le pagelle di Napoli-Genoa 2-1 - Hojlund e De Bruyne decisivi, Spinazzola innesta il turbo- In ombra Olivera, bruciato dallo scatto di Norton-Cuffy sul vataggio ospite. Anguissa assente e abulico nel primo tempo, protagonista nel secondo @sscnapoli @TgrRa - X Vai su X
Davanti potrebbe esserci spazio dall'inizio per Ekhator, anche Østigård a rischio con Norton-Cuffy nel terzetto sulla trequarti Vai su Facebook
Gazzetta dello Sport – Norton-Cuffy esterno alto a destra se in difesa ci sarà Sabelli - Vieira ha ancora dubbi sulla trequarti: finora ha alternato 8 giocatori ... pianetagenoa1893.net scrive
Genoa, Norton-Cuffy sul trono d’Europa: “Visto che serve correre in corso Italia?” - Un bis esaltante, tre anni dopo, in una nazione che gli porta ... Scrive ilsecoloxix.it