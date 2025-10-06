Norton-Cuffy | I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese la storia della città è legata al mio Paese

Il terzino del Genoa Booke Norton-Cuffy si è reso protagonista nel match contro il Napoli, con l’assist per il gol di Ekhator. L’inglese ex Arsenal ha rilasciato un’intervista al Guardian dove ha raccontato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere l’Italia e del rapporto con il tecnico rossoblù Patrick Vieira. Norton Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese». Norton-Cuffy ha certamente preso slancio in Serie A, diventando un titolare per Patrick Vieira. «Sento che molti genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese e per le modalità con cui è stato fondato il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

