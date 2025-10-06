“L’avvocato deve conoscere il diritto in tutte le sue manifestazioni e non può essere un giurista a metà. Tuttavia, oggi questo principio non è più sufficiente. Sappiamo infatti che, all’interno delle diverse discipline giuridiche, si sono sviluppate specializzazioni. E’ altrettanto vero, però che se il giurista perde la visione filosofica complessiva del diritto, non adempie più alla sua funzione fondamentale: quella di non ledere alcuno e di dare a ciascuno il suo. Siamo orgogliosi di aver approvato di recente la legge sull’ordinamento forense, che ha accolto numerosi suggerimenti, pur sollevando legittime critiche, e ha restituito alla figura dell’avvocato una nuova dignità, autonomia e valorizzazione”, lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla presentazione del libro, “La giustizia raccontata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nordio: “Con la separazione delle carriere la figura dell’avvocato diventa centrale. Referendum? Non faremo come Renzi”