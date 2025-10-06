Nora Venturini chi è la moglie di Giulio Scarpati | Il segreto è non darci mai per scontati

Giulio Scarpati è legato alla moglie Nora Venturini regista teatrale e scrittrice. L’artista è particolarmente riservato e non ama parlare della sua vita privata. Classe 1956, originario di Roma, Scarpati ha conquistato il pubblico nel 1998, interpretando un dottore e figlio del mitico Nonno Libero, personaggi cult di Lino Banfi. Giulio Scarpati e la moglie Nora hanno avuto due figli: Edoardo, classe 1988, e Lucia, arrivata nel 1994. I due vivono da tempo nella Capitale, sia Scarpati che la moglie non amano molto i social, preferendo vivere lontano dai riflettori e dai gossip. A unirli è soprattutto la passione per il teatro e l’amore per i figli a cui sono entrambi molto legati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

