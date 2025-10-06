Nono supermercato in 1,5 chilometri | Portare il metrò fino all’Humanitas

È in arrivo il nono supermercato sulla strada che collega l’ ospedale Humanitas al centro commerciale Fiordaliso con via dei Missaglia. Un elevatissimo concentrato di attività commerciali che rendono la via spesso trafficata e nelle ore di punta intasata con code chilometriche di auto. L’ultimo supermercato in arrivo sta sorgendo sull’ex area che ospitava l’editoriale Domus che ha ridimensionato i suoi uffici lasciando lo spazio per un nuovo supermercato - l’ennesimo - con annesso parcheggio. Una situazione viabilistica difficile già da un decennio, che peggiora anno dopo anno. Infatti quella strada, circa un chilometro e mezzo che vanno dall’ingresso dell’ospedale Humanitas fino alla rotatoria dell’editoriale Domus, le vie Manzoni da una parte e Grandi dall’altra, sono costellate di grandi magazzini che rendono, sette giorni su sette caotica la viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

