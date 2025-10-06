Nonnismo alla scuola di volo contro Giulia Schiff | assolti tutti i militari

Latinatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti assolti perché "il fatto non sussiste". Finisce così il processo di primo grado a carico di otto militari accusati di violenza privata e lesioni personali aggravate nei confronti di Giulia Schiff, allieva pilota, che aveva denunciato di essere stata vittima del rito del “battesimo del volo”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

