Non volevo che il gioco finisse
2025-10-06 10:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Siviglia Matias Almeyda ha apprezzato ieri il martellamento per 4-1 della sua squadra di Barcellona così tanto che in seguito ha ammesso di non aver mai voluto che la partita finisse. Mentre gran parte dell’attenzione in Catalogna si è concentrata sulla decisione di assegnare un rigore a Siviglia dopo che Ronald Araujo si è aggrovigliato con Isaac Romero nella scatola, portando all’apri di Alexis Sanchez, la vittoria è stata meritata per una squadra di Sevilla che ha giocato con passione e scopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Saelemaekers: "Milan, per te gioco ovunque. Da bambino volevo essere Modric, ora ci gioco insieme"
“La parola in francese ‘Vie’ (‘vita’) è stata scelta per essere un gioco di parole, partendo dal fatto che questo è il mio quinto album. Volevo collegarlo al numero romano ‘cinque’ che ho tatuato sulla clavicola” Vai su Facebook
Bas Dost annuncia il suo ritiro per problemi cardiaci: “Non volevo che finisse così, ma non si gioca con la vita” - Il bomber olandese ha annunciato la fine della sua carriera a 36 anni: nel 2023 un grave malore nel corso di AZ- msn.com scrive