Non volevo che il gioco finisse

Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: L'allenatore del Siviglia Matias Almeyda ha apprezzato ieri il martellamento per 4-1 della sua squadra di Barcellona così tanto che in seguito ha ammesso di non aver mai voluto che la partita finisse. Mentre gran parte dell'attenzione in Catalogna si è concentrata sulla decisione di assegnare un rigore a Siviglia dopo che Ronald Araujo si è aggrovigliato con Isaac Romero nella scatola, portando all'apri di Alexis Sanchez, la vittoria è stata meritata per una squadra di Sevilla che ha giocato con passione e scopo.