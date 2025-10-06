‘Non Succederà Più’ Chiara Cainelli parla dell’incidente in America con Alfonso | L’ho vissuta malissimo

Bollicinevip.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, la paura provata da Chiara Cainelli e Alfonso in America, lei parla dellincidente. SU  BOLLICINEVIP  TORNA LA RUBRICA  LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON  GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO  NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 4 ottobre 2025  è andata in onda l’intervista radiofonica di Chiara Cainelli, ex gieffina dell’ultima edizione del  Grande Fratello. Chiara Cainelli (Foto Instagram @chiaracainelli) L’ex girffina ha parlato di una terribile esperienza che lei e il fidanzato  Alfonso D’Apice   hanno vissuto quando erano in America, un incidente stradale che li ha traumatizzati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Chiara Cainelli parla dell’incidente in America con Alfonso: “L’ho vissuta malissimo”

