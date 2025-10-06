Non solo Sinner Tutte le altre vittime del caldo di Shanghai L' Atp ha bisogno di una Heat Rule

Le condizioni hanno reso il torneo cinese insostenibile, come lamentato anche da Djokovic e Rune. L'associazione dovrà intervenire e regolamentare la sospensione in alcuni casi, come già fa la Wta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo Sinner. Tutte le altre vittime del caldo di Shanghai. L'Atp ha bisogno di una Heat Rule

