Non solo Sinner Tutte le altre vittime del caldo di Shanghai L' Atp ha bisogno di una Heat Rule

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni hanno reso il torneo cinese insostenibile, come lamentato anche da Djokovic e Rune. L'associazione dovrà intervenire e regolamentare la sospensione in alcuni casi, come già fa la Wta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner tutte vittime caldoSinner si ritira, Djokovic vomita in campo, per Musetti giocare è 'come fare la doccia'. Il caldo colpisce tutti a Shanghai - Le temperature elevate in Cina stanno creando problemi ai tennisti, che fin qui hanno reagito in modi diversi. msn.com scrive

Sinner, dalle vesciche ai crampi: i sette ritiri che hanno fermato Jannik, quanto pesano gli ultimi due - Dal 2020 ad oggi Sinner è stato costretto sette volte ad alzare bandiera bianca: dalle vesciche ai crampi di Shanghai, tutti gli infortuni patiti da Jannik. Come scrive sport.virgilio.it

