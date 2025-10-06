Non solo shopping Le Gru ospita lo Sport Festival | prove gratis per tutti
Le Gru si prepara a vivere un weekend all'insegna dell'azione e del benessere. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Centro Commerciale ospiterà lo Sport Festival, confermando la sua vocazione a essere un vero e proprio punto di incontro per la comunità, un luogo dove le esperienze si condividono e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
