Su cinque città ufficialmente candidate, ben quattro sono asiatiche. E, fra queste, due sono in Medio Oriente: si tratta di Istanbul e Doha, peraltro entrambe con ottime probabilità di vittoria viste le esperienze accumulate da entrambe nell’organizzazione di grandi eventi. Il Medio Oriente, strangolato da una crisi militare e politica senza precedenti, vuole correre veloce e vuole pensare al futuro. La gara per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2036 appare, in tal senso, decisamente emblematica. Il “derby” tra Istanbul e Doha. Tutte le Olimpiadi (sia estive che invernali) fino al 2034 sono state assegnate: la prossima, in ordine di tempo, è quella di MilanoCortina 2026, poi ci saranno i giochi estivi di Los Angeles del 2028, quelli invernali delle Alpi Francesi del 2030, quelli estivi di Brisbane del 2032 e, infine, quelli invernali di Salt Lake City 2034. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Non solo per sport – La corsa del medio oriente verso le Olimpiadi