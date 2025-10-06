Non solo per sport – La corsa del medio oriente verso le Olimpiadi
Su cinque città ufficialmente candidate, ben quattro sono asiatiche. E, fra queste, due sono in Medio Oriente: si tratta di Istanbul e Doha, peraltro entrambe con ottime probabilità di vittoria viste le esperienze accumulate da entrambe nell’organizzazione di grandi eventi. Il Medio Oriente, strangolato da una crisi militare e politica senza precedenti, vuole correre veloce e vuole pensare al futuro. La gara per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2036 appare, in tal senso, decisamente emblematica. Il “derby” tra Istanbul e Doha. Tutte le Olimpiadi (sia estive che invernali) fino al 2034 sono state assegnate: la prossima, in ordine di tempo, è quella di MilanoCortina 2026, poi ci saranno i giochi estivi di Los Angeles del 2028, quelli invernali delle Alpi Francesi del 2030, quelli estivi di Brisbane del 2032 e, infine, quelli invernali di Salt Lake City 2034. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: sport - corsa
Corsa dei castelli, rinnovato il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani
Pasticcio sul decreto Sport, la corsa contro il tempo al Senato e i nodi ancora sul tavolo col Quirinale
Città europea dello sport 2028, anche Osimo in corsa
Presenti oggi a Varallo per la “Corsa dei 1000”, manifestazione non competitiva con 7 manche da 1 km #eventi #valsesia #radiovalsesia #musica #vercelli #monterosa #radiodelterritorio #sport #corsa #turismo #radiolocale #piemonte Vai su Facebook
Dalla corsa alla cura dell’ambiente: a Siracusa, in occasione della Settimana Europea dello Sport, lo sport diventa un gesto di responsabilità. ? Saverio e Maria Grazia dell’ASD ARB Messina ci portano alla scoperta del plogging: una disciplina che uni - X Vai su X
Allenamento 'Medio'. Un fondamentale per la tua corsa. Evita gli errori - Il coach Salvatore Paci indica a cosa serve, come si fa e gli errori da evitare per l'allenamento 'medio', un fondamentale per correre davvero forte ... Secondo corrieredellosport.it