Non si trovano le scritture contabili dell' azienda condannato imprenditore per bancarotta
La quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Maria Vessichelli, si è pronunciata sul ricorso presentato da Raffaele Cicatiello, 61enne di Sant'Arpino, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.Con tale pronuncia i giudici di secondo grado hanno confermato la condanna in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
