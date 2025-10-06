Non si trovano le scritture contabili dell' azienda condannato imprenditore per bancarotta

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Maria Vessichelli, si è pronunciata sul ricorso presentato da Raffaele Cicatiello, 61enne di Sant'Arpino, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.Con tale pronuncia i giudici di secondo grado hanno confermato la condanna in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovano - scritture

Cerca Video su questo argomento: Trovano Scritture Contabili Azienda