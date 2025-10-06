Non si è salvato neanche Djokovic a Shanghai l’inferno in campo e i malori dopo Sinner Spunta il video di Nole che crolla
Dopo Jannik Sinner e una lunga lista di colleghi, anche Novak Djokovic ha dovuto fare i conti con il clima crudele del torneo di Shanghai. Durante il match dei sedicesimi contro Yannick Hanfmann – vinto alla fine 4-6, 7-5, 6-3 – il campione serbo è andato in fondo al campo e ha vomitato più volte. Temperature di 35 gradi, afa e umidità al 90% hanno messo ko anche un inossidabile come Nole. Il video, registrato da un tifoso e spuntato il giorno dopo, mostra Djokovic seduto al cambio campo che si asciuga il viso e vomita ancora. Anche lui vittima di un colpo di calore che non risparmia nessuno. La lista dei ritiri si allunga. 🔗 Leggi su Open.online
