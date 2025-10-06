Non lo vogliamo nei nostri spazi siamo profondamente in disaccordo | Shein apre il suo primo negozio a Parigi e scoppia la polemica con le Galeries Lafayette

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra una provocazione, ma è una precisa strategia commerciale. Nel pieno della Paris Fashion Week, mentre sfilano le grandi maison simbolo del lusso e dell’eccellenza, arriva la notizia che Shein, il colosso cinese dell’ ultra fast fashion, aprirà i suoi primi negozi fisici permanenti al mondo, e ha scelto di farlo proprio in Francia. L’operazione, che prenderà il via a novembre con una boutique nel prestigioso grande magazzino BHV Marais di Parigi, seguita da altre cinque aperture a Digione, Reims, Grenoble, Angers e Limoges, è stata presentata dall’azienda come un impegno per “rivitalizzare i centri città”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

