Non lo auguro a nessuno Stefano De Martino sfogo amaro sugli ultimi momenti difficili

Durante il Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato con grande sincerità uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata: la diffusione illecita dei video rubati dalle telecamere di sorveglianza installate nell'appartamento della fidanzata Caroline Tronelli. Sul palco, intervistato da Andrea Parrella, il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato come ha vissuto quei giorni, tra rabbia, paura e la consapevolezza che la fama porta inevitabilmente con sé un prezzo da pagare. "Faccio un lavoro che mi piace, sono un privilegiato, le rotture sono altre", ha detto De Martino, provando a ridimensionare l'accaduto pur riconoscendone la gravità.