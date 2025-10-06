Non lo auguro a nessuno Stefano De Martino sfogo amaro sugli ultimi momenti difficili
Durante il Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato con grande sincerità uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata: la diffusione illecita dei video rubati dalle telecamere di sorveglianza installate nell’appartamento della fidanzata Caroline Tronelli. Sul palco, intervistato da Andrea Parrella, il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato come ha vissuto quei giorni, tra rabbia, paura e la consapevolezza che la fama porta inevitabilmente con sé un prezzo da pagare. “Faccio un lavoro che mi piace, sono un privilegiato, le rotture sono altre”, ha detto De Martino, provando a ridimensionare l’accaduto pur riconoscendone la gravità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Stefano De Martino sui video intimi con Caroline Tronelli rubati: “Non lo auguro a nessuno, il sito è stato chiuso”
Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno" - Durante la sua partecipazione al Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato uno dei capitoli più difficili e intimi della sua vita privata: la diffusione illecita dei ... Scrive comingsoon.it
Il 36enne ha ripercorso quei giorni difficili, trovando nell'accaduto anche un aspetto positivo - A quasi due mesi dalla diffusione dei video intimi rubati, il conduttore di Affari Tuoi ha rotto il silenzio sull'accaduto. Lo riporta msn.com