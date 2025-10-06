Non gli parla più Altre difficoltà nella Famiglia reale cosa succede tra Carlo e il figlio William

Caffeinamagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sullo sfondo delle tensioni reali, emergono nuove crepe tra Re Carlo III e il figlio Principe William. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media, tra i due non ci sarebbero più contatti: nessuna chiamata, nessun messaggio, né incontri privati. La rottura, stando alle fonti vicine alla Corona, sarebbe iniziata dopo la recente intervista di William a Eugene Levy, trasmessa su AppleTV+. Un’esposizione che Carlo avrebbe interpretato come un gesto eclatante e provocatorio. Da quanto si apprende, il sovrano avrebbe rimproverato al figlio di aver parlato troppo apertamente della propria infanzia e di aver anticipato l’intenzione di modificare il ruolo della monarchia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parla - difficolt

Segreti di famiglia, trame al 5/9: Ceylin scopre che Parla è l'assassina di Serdar - Eren verrà a conoscenza dei risultati delle analisi della scientifica sul luogo dell’omicidio di Serdar Denzi. Segnala it.blastingnews.com

Segreti di famiglia, anticipazioni al 26/9: Parla minacciata, Ceylin indaga su Cetin - In passato ha confessato ad Aylin di averle mentito e di essere, in realtà, una spia dei servizi segreti. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Parla Pi249 Difficolt224 Famiglia