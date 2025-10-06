Non gli parla più Altre difficoltà nella Famiglia reale cosa succede tra Carlo e il figlio William

Sullo sfondo delle tensioni reali, emergono nuove crepe tra Re Carlo III e il figlio Principe William. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media, tra i due non ci sarebbero più contatti: nessuna chiamata, nessun messaggio, né incontri privati. La rottura, stando alle fonti vicine alla Corona, sarebbe iniziata dopo la recente intervista di William a Eugene Levy, trasmessa su AppleTV+. Un’esposizione che Carlo avrebbe interpretato come un gesto eclatante e provocatorio. Da quanto si apprende, il sovrano avrebbe rimproverato al figlio di aver parlato troppo apertamente della propria infanzia e di aver anticipato l’intenzione di modificare il ruolo della monarchia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it