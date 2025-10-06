Non fu incidente domestico arrestato per femminicidio a Gela | 40enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni

Il cerchio investigativo dei carabinieri e dei pm della procura di Gela (Caltanissetta) si è stretto intorno al bracciante quarantenne romeno Lucian Stan accusato di aver ucciso a botte Veronica Abaza, 64 anni, sua connazionale, lo scorso 17 settembre. Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il femminicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione gelese dove sembra che i due convivessero.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a botte la compagna di 64 anni

