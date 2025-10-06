Non esiste un momento giusto per fare figli Il mondo è sempre in guerra ma ho fiducia nelle nuove generazioni | Alvaro Soler torna con El Camino

Nell’aprile 2015, poco più di dieci anni fa, Alvaro Soler ha pubblicato il singolo di debutto “El Mismo Sol”, diventato un successo mondiale e che gli ha dato la popolarità internazionale. Oggi il cantautore ha avuto una figlia nata nel luglio 2024, frutto della sua relazione con la moglie Melanie Kroll. La sua esperienza di padre, artista e come uomo è tutta raccolta nel nuovo disco “ El Camino “, in uscita il 10 ottobre, trainato dal singolo “Apágame”. In quale direzione ti porta “El Camino”? Non so la direzione che mi porterà perché non possiamo assolutamente sapere cosa accadrà del futuro. Chissà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

