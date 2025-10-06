Non c' erano le condizioni | Lecornu si dimette Francia nel caos Cosa succede ora e cosa può decidere Macron | Giù la Borsa

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Bardella all'attacco: «Macron ora sciolga il Parlamento e si torni al voto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Non c'erano le condizioni»: Lecornu si dimette, Francia nel caos. Cosa succede ora e cosa può decidere Macron | Giù la Borsa

Francia: Lecornu, non c'erano piu' condizioni per essere primo ministro - "Cercato di creare presupposti" per rispondere a emergenze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

Francia, Lecornu rassegna le dimissioni: 'Non c'erano le condizioni per restare primo ministro' - Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. Da ansa.it