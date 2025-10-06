Non c’è campo largo | il centrosinistra perde anche in Calabria Brusco risveglio per Elly e Conte
È una realtà molto diversa dai proclami della campagna elettorale, quella con cui il centrosinistra deve fare i conti, dopo due elezioni regionali perse a distanza di una settimana. Un brusco risveglio per Schlein e Conte, che hanno proposto come candidati presidenti di Marche e Calabria esponenti di primo piano per Pd e M5s, Matteo Ricci e Pasquale Tridico, nella convinzione dichiarata che la conquista di almeno uno di questi territori avrebbe rappresentato la sconfitta di Giorgia Meloni, dopo tre anni di governo nazionale e l’inizio della rimonta per le politiche del 2027. Tra Marche e Calabria la partita finisce 2 a 0 per il centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
