Nocera al via lo sgombero di 32 famiglie a Montevescovado | presto le nuove case
Dopo oltre 40 anni è iniziato lo sgombero delle palazzine di via San Prisco 20, in zona Montevescovado a Nocera Inferiore. Le 32 famiglie residenti - 23 regolari e 9 irregolari - nel giro dei sei mesi andranno a vivere in abitazioni nuove e moderne realizzate grazie a fondi del Pnrr ottenuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: nocera - sgombero
