Nobel premio Medicina a Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi
Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi “per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica”. Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi, si legge nella motivazione del riconoscimento, “hanno identificato le ‘guardie di sicurezza’ del sistema immunitario, le cellule T regolatorie, ponendo così le basi per un nuovo campo di ricerca. Le loro scoperte hanno inoltre portato allo sviluppo di potenziali trattamenti medici, attualmente in fase di valutazione in studi clinici. L’obiettivo è poter curare o trattare le malattie autoimmuni, fornire terapie oncologiche più efficaci e prevenire gravi complicazioni dopo trapianti di cellule staminali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
