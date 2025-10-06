Nobel per la Medicina premiati gli americani Brunkow e Ramsdell e il giapponese Sakaguchi

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi. Sono questi i nomi pronunciati dal Comitato dei Nobel a Stoccolma per assegnare il Premio Nobel per la Medicina 2025. Due americani e un giapponese che si sono distinti per le loro scoperte sui meccanismi del sistema immunitario con cui questo reagisce alle infezioni o, in maniera patologica, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

