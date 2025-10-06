Nobel per la Medicina cosa sono le cellule T regolatrici per cui tre scienziati oggi hanno vinto il premio

Il premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte sul funzionamento del sistema immunitario e l'esistenza di una particolare categoria dei cellule che impediscono al nostro sistema immunitario di attaccare i tessuti sani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sul sistema immunitario. Premiati per avere scoperto i meccanismi che regolano la tolleranza immunitaria periferica #ANSA - X Vai su X

Il Premio #Nobel per la #Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte della tolleranza immunitaria periferica, l'annuncio del Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann #nobelprize2025 Vai su Facebook

