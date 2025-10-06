Nobel per la Medicina alle scoperte sulle malattie autoimmuni e su come limitarne la diffusione | il premio a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi

Sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi ad aggiudicarsi il 116esimo Nobel per la Medicina. I tre scienziati sono responsabili della scoperta del funzionamento di una parte fondamentale del nostro sistema immunitario, e cioè di come noi possiamo combattere tutti i tipi di microbi all’interno del nostro corpo e al contempo evitare malattie autoimmuni. Ogni Nobel prevede una medaglia d’oro, un diploma e un assegno da 11 milioni di corone svedesi, circa un milione di euro. October 6, 2025 La scoperta dei tre scienziati e il ruolo delle “cellule T”. Per individuare tutte le differenti varietà di microbi, anche nuovi, ci sono delle cellule specifiche all’interno del nostro sistema immunitario, chiamate “cellule T”, dotate di recettori. 🔗 Leggi su Open.online

