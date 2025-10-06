Nobel per la Medicina a Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi
(Adnkronos) – Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro "scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. "Le loro scoperte hanno gettato le basi per un nuovo campo di ricerca e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
