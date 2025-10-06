Nobel per la Medicina a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi Premiate le scoperte sulla difesa del sistema immunitario

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi ricevono il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 per le loro rivoluzionarie scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l’organismo. Ogni giorno, il nostro sistema immunitario ci protegge da migliaia di microbi diversi che cercano di invadere il nostro corpo. Questi hanno tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi. Premiate le scoperte sulla difesa del sistema immunitario

