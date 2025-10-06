Nobel per la Medicina a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi | hanno scoperto la ' security' del sistema immunitario

Milano, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro "scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunologica periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organism. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi: hanno scoperto la 'security' del sistema immunitario

In questa notizia si parla di: nobel - medicina

