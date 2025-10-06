Nobel per la Medicina a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi | ecco cosa hanno scoperto

Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi " per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica ". Il potente sistema immunitario dell'organismo deve essere regolato, altrimenti potrebbe attaccare i nostri stessi organi. I tre scienziati hanno ottenuto il riconoscimento per la preziosa scoperta che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. Cosa succede al nostro organismo. Quotidianamente, il nostro sistema immunitario ci protegge da migliaia di microbi diversi che cercano di invadere il nostro corpo: i microrganismi hanno tutti un aspetto diverso e molti riescono a sviluppare somiglianze con le cellule umane come forma di mimetizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

