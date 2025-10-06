Nobel per la Medicina 2025 | assegnato agli scopritori delle guardie del sistema immunitario

STOCCOLMA – Assegnato il Premio Nobel per la Medicina 2025: a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi "per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica". Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi, si legge nella motivazione del riconoscimento, "hanno identificato le 'guardie di sicurezza' del sistema immunitario, le cellule T regolatorie, ponendo così le basi per un nuovo campo di ricerca."

