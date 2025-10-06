Nobel per la Medicina 2025 a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Premiati per la scoperta che spiega come il sistema immunitario reagisce alle infezioni. 6 ottobre 2025. Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta dei meccanismi con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni e protegge l’organismo da sé stesso. La scoperta che ha cambiato la comprensione del sistema immunitario. I tre scienziati – gli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, insieme al giapponese Shimon Sakaguchi – hanno identificato i processi che regolano la tolleranza immunitaria periferica, un sistema di controllo che impedisce al sistema immunitario di attaccare i tessuti del proprio corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
