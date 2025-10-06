Nobel per la Medicina 2025 a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Premiati per la scoperta che spiega come il sistema immunitario reagisce alle infezioni. 6 ottobre 2025. Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta dei meccanismi con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni e protegge l’organismo da sé stesso. La scoperta che ha cambiato la comprensione del sistema immunitario. I tre scienziati – gli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, insieme al giapponese Shimon Sakaguchi – hanno identificato i processi che regolano la tolleranza immunitaria periferica, un sistema di controllo che impedisce al sistema immunitario di attaccare i tessuti del proprio corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

nobel medicina 2025 brunkowIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi - Per comprendere l'importanza del Nobel per la Medicina 2025, assegnato per la scoperta del meccanismo con cui si tiene sotto controllo il sistema immunitario, bisogna andare indietro nel tempo fino al ... avvenire.it scrive

