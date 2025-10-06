Nobel per la Medicina 2025 a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria

6 ott 2025

Il premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato oggi agli scienziati Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica. Il loro è il 116° Nobel per la Medicina conferito dal 1901, anno in cui fu istituito per la prima volta questo prestigioso riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

