Nobel medicina a tre medici su intolleranza immunitaria

Questa mattina il Karolinska Institutet, di Stoccolma, Svezia, ha assegnato il premio Nobel per la Medicina o Fisiologia 2025 a Mary Brunkow (Institute for Systems Biology, Seattle,Usa), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, Usa) e Shimon Sakaguchi (Università di Osaka, Osaka Giappone), due americani e un giapponese, "per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica", che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. Più semplicemente, i tre scienziati hanno scoperto come si tiene sotto controllo il potente sistema immunitario, che deve essere regolato, altrimenti potrebbe attaccare i nostri stessi organi.

