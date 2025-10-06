Nobel Medicina a studi sistema immunità

11.42 Il Nobel 2025 per la Medicina è stato assegnato a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte sull'immunotolleranza periferica. Il potente sistema immunitario umano dev'essere regolato o può attaccarci, si legge nelle motivazioni.I 3 premiati hanno fatto scoperte fondamentali, che hanno creato le basi di nuove ricerche e stimolato lo sviluppo di nuovi trattamenti, ad esempio contro il cancro o le malattie autoimmuni. Brunkow e Ramsdell sono in Usa, Sakaguchi in Giappone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it