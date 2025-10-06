nobel medicina a mary e brunkow fred ramsdell e shimon sakaguchi

Milano, 6 ott. (askanews) - L'Assemblea Nobel del Karolinska Institute ha deciso oggi di assegnare il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2025 congiuntamente a Mary E. Branko, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica. Solna, 6 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Medicina è andato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per le loro scoperte della tolleranza immunitaria periferica. "Il comitato del Nobel del Karolinska Institutet ha deciso oggi di assegnare il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 congiuntamente a Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte relative alla tolleranza immunitaria periferica", ha dichiarato il Segretario Generale dell'Assemblea Nobel, Thomas Perlmann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

