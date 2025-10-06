Nobel Mary Brunkow e la telefonata di annuncio | Non ho risposto pensavo fosse spam

(Adnkronos) – "Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere. Così ho disattivato il telefono e sono tornata a dormire". La chiamata con cui il segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman, le annunciava il premio per la Medicina 2025 ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: nobel - mary

Premio Nobel per la medicina 2025. I vincitori sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Il premio Nobel per la Medicina 2025 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

#Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario ? di @RaffCoppola1 - X Vai su X

#Nobel per la #Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il #sistemaimmunitario reagisce alle infezioni Vai su Facebook

Nobel, Mary Brunkow e la telefonata di annuncio: “Non ho risposto, pensavo fosse spam” - "Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Da cn24tv.it

Premio Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le ricerche sul sistema immunitario - Il prestigioso riconoscimento assegnato a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica ... Scrive ilfattoquotidiano.it