Nobel a Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi il premio per la Medicina

Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi “per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica “. Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi, si legge nella motivazione del riconoscimento, “hanno identificato le ‘guardie di sicurezza’ del sistema immunitario, le cellule T regolatorie, ponendo così le basi per un nuovo campo di ricerca. Le loro scoperte hanno inoltre portato allo sviluppo di potenziali trattamenti medici, attualmente in fase di valutazione in studi clinici. L’obiettivo è poter curare o trattare le malattie autoimmuni, fornire terapie oncologiche più efficaci e prevenire gravi complicazioni dopo trapianti di cellule staminali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel, a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi il premio per la Medicina

In questa notizia si parla di: nobel - mary

Premio Nobel per la medicina 2025. I vincitori sono Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Il premio Nobel per la Medicina 2025 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

Con il premio Nobel per l’economia 2019: Abhijit Banerjee! “Scommettere sull’Europa è ancora possibile” Vai su Facebook

Nobel, a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi il premio per la Medicina - Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Da lapresse.it

Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per gli studi sul sistema immunitario - Premiate le loro scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunitaria periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo ... huffingtonpost.it scrive